فرجاني ساسي: عانيت نفسيا بسبب أزمة كورونا.. وانتظرت عودة التدريبات بفارغ الصبر



كان فرجاني ساسي خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، أمس الأثنين، وذلك قبل بدء المعسكر التدريبي رفقة منتخب تونس.





وقال فرجاني ساسي في تصريحات لصحيفة " تونس" الرقمية:" سعدت جدا بخبر انضمامي إلى معسكر منتخب تونس، لأنني كنت انتظر عودة التدريبات الجماعية بفارق الصبر".





وأضاف:" معسكر منتخب تونس جاء في الوقت المناسب، لأن التدريبات الفردية لا يمكن أن تفيد اللاعب مثل الجماعية".





وتابع ساسي:" فترة الحجر الصحي كانت طويلة ومرهقة نفسيا، لقد كنت أتدرب بمفردي منذ توقف النشاطا لكروي، بسب تفشي فيروس كورونا".





وأكمل:" كنت أقضي وقتي خلال فتر الحجر الصحي في ممارسة التدريبات ومشاهدة الأفلام".















أكد فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك، أنه عانى نفسيا بسبب فترة الحجر الصحي التي عاشها خلال الأسابيع الأخيرة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.