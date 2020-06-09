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أخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي يصدر 15 قرارا جديدا..ويدعم جهود مصر ويرفض خطط إسرائيل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء جلسة له عبر الاتصال بالفيديو برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية في المملكة وقدراتها المتطورة، وجدد تأكيد الملك سلمان على وجود صحة المواطن والمقيم على رأس اهتماماته في ظل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيبة لمواجهة وباء كورونا.

وقال المجلس إن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين مبلغ 150 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به في القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين يأتي امتدادا لجهودها الإنسانية العالمية.

كما جدد مجلس الوزراء السعودي الإشادة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار والجهود الدولية الداعية لوقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وأشاد المجلس بجهود دول "أوبك +" المشاركة في إعلان التعاون وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول "أوبك+" في استقرار السوق البترولية وبما تم الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها.

وأكد المجلس تأييد المملكة خلال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي والتزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له ومنع تمويله.

وأعرب المجلس عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.

وأصدر المجلس 15 قرارا من بينها، تفويض وزير الرياضة بالتباحث مع صربيا بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين وزرارتي الرياضة في البلدين، والتباحث مع تشاد بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد.

كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة  السعودية ونظيرتها الكورية، الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، والموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين السعودية وكوسوفو.

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