نيللى مقدس تشعل انستجرام بأحدث ظهور لها

نشرت الفنانة اللبنانية نيللى مقدسى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها
علقت نيللى على الصورة قائلة : صباح الخير يا حلوين، 🌞 انا ببلش نهاري بشرب القهوة مع سماع الموسيقى الرايقة وانتوا كيف كل حدا فيكن بيبلش نهارو؟؟؟☕️🎶🎵 .
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجات ابرز التعليقات كالاتى :
صباح الورد والياسمين
القمر الى بحبها طول عمرى
صباح الورد والجمال على الوجه الملائكي
يذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.
نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.