AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نيللى مقدس تشعل انستجرام بأحدث ظهور لها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:56 م
نيللى مقدسى
نيللى مقدسى
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة اللبنانية نيللى مقدسى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها  

علقت نيللى على الصورة قائلة : صباح الخير يا حلوين، 🌞 انا ببلش نهاري بشرب القهوة مع سماع الموسيقى الرايقة وانتوا كيف كل حدا فيكن بيبلش نهارو؟؟؟☕️🎶🎵 .

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجات ابرز التعليقات كالاتى : 

صباح الورد والياسمين

القمر الى بحبها طول عمرى

صباح الورد والجمال على الوجه الملائكي 
يذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي مقدسي تنشر صورًا لها من داخل الحجر الصحي

شاهد.. أحدث ظهور لـ نيللي مقدسي في الحجر المنزلي

صيام مقبول.. نيللى مقدسي تهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان

لا تكن أسهل ما في الحياة ولا أصعب ما فيها .. يارا تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

البعيد عن العين بعيد عن القلب.. نيللي مقدسي توجه رسالة إلى جمهورها

من سيارتها .. نيللي مقدسي بإطلالة ناعمة تبرز جمالها

ترشيحاتنا

فايلر لن يغامر باسمه من أجل الحارس.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

فيديوجراف.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

بـ فستان كب.. ريم مصطفى تتألق بإطلالة مثيرة على البحر

شاهد.. سجناء داخل سجن الدوحة المركزي يستغثيون من تفشي فيروس كورونا: نعيش كالحيوانات

تكليفات ومحادثات جنسية.. رحلة حنين حسام فتاة التيك التوك من الشهرة والدولارات إلى البُرش.. والمحكمة تخلي سبيلها

إنسان محترم وبحبه جدا.. عمر كمال يشارك جمهوره صورة بصحبة محمود الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيله أبكى شعوب أفريقيا.. قصة المناضل لومومبا وكفاحه ضد البلجيكيين.. صور

الزواج أو دفع ضريبة العزوبية.. مقترح غريب يثير الجدل والسخرية في إيران

نصح باستخدام مرطبات طبيعية.. خبير تجميل يكشف عن أسباب تأثر بشرة الفنانات في ظل كورونا