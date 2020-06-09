لباب البيت.. جروبات التواصل الاجتماعي تتبنى توصيل وجبات صحية لمرضى كورونا.. فيديو

قالت بسمة مصطفى، مؤسس صفحة توصيل الوجبات لمصابى فيروس كورونا، إن أهالى المصابين كانوا يشتكون من تعنت جيرانهم فى التعامل معهم، كما ان أصحاب المطاعم كانوا يرفضون التعامل مع مصابى فيروس كورونا لذلك فكرت فى تنفيذ فكرة توصيل وجبات صحية لمصابى فيروس كورونا





وأضافت بسمة فى مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن الطعام الصحى جزء من البروتوكول العلاجى، مشيرة إلى ان الفكرة بدأت من بوست بسيط ووجدت قبول كثير من أشخاص كثر يطلبون المشاركة فى الفكرة من خلال توفير وجبات صحية من ضمن البرتكول العلاجى للمرضى.





وتابعت أنها تعمل على توصيل الوجبات الصحية للمرضى للمنازل، كما ان المنيو مشكل ووضع من خلال خبراء تغذية هم من وضعوا العناصر والمكونات التى يجب ان تتكون منها الوجبات الصحية لرفع المناعة لدى المصابين.





وأكدت أن الوجبة تتكون من بروتين وعلبة عسل صغيرة وفاكهة وخضروات ونشويات، بالإضافة إلى وضع تعليمات كاملة لاتباع الاجراءات الوقائية خلال التعامل مع الطعام.



