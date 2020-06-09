شباب يبتكرون قناعا يظهر بسمة من يرتديه.. فيديو

ولا تستغرق هذه العملية سوى بضع دقائق وهي ممكنة أيضًا عبر الإنترنت مع نتيجة واقعية بدرجة كبيرة بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



وقد أثارت هذه الفكرة إعجاب مستشفى بروغمان وهو من أكبر المؤسسات الاستشفائية في العاصمة البلجيكية، ويعنى خصوصًا باستقبال الأطفال المرضى.





ولم يقتصر الاهتمام بهذه الفكرة على القطاع الصحي، إذ أكد القائمون على المشروع أن هذه الكمامات "توفر إضافة حقيقية للعاملين في المطاعم ومصففي الشعر إذ من المهم لديهم إضفاء مشاعر على الوجه



