شباب يبتكرون قناعا يظهر بسمة من يرتديه.. فيديو

اذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها ابتكار مستثمرون بلجيكيون شباب قناعًا يظهر بسمة الأشخاص الذين يضعونه، وقد لقيت هذه الفكرة استحسان جهات عدة .
ويقوم هذا القناع الذي يحمل اسم "سمايلينج ماسك" بالتقاط صورة للجزء السفلي من الوجه ثم طبعها على كمامة قماشية.
اقرا ايضا
ويقوم هذا القناع الذي يحمل اسم "سمايلينج ماسك" بالتقاط صورة للجزء السفلي من الوجه ثم طبعها على كمامة قماشية.
اقرا ايضا
ولا تستغرق هذه العملية سوى بضع دقائق وهي ممكنة أيضًا عبر الإنترنت مع نتيجة واقعية بدرجة كبيرة بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وقد أثارت هذه الفكرة إعجاب مستشفى بروغمان وهو من أكبر المؤسسات الاستشفائية في العاصمة البلجيكية، ويعنى خصوصًا باستقبال الأطفال المرضى.
ولم يقتصر الاهتمام بهذه الفكرة على القطاع الصحي، إذ أكد القائمون على المشروع أن هذه الكمامات "توفر إضافة حقيقية للعاملين في المطاعم ومصففي الشعر إذ من المهم لديهم إضفاء مشاعر على الوجه
وقد أثارت هذه الفكرة إعجاب مستشفى بروغمان وهو من أكبر المؤسسات الاستشفائية في العاصمة البلجيكية، ويعنى خصوصًا باستقبال الأطفال المرضى.
ولم يقتصر الاهتمام بهذه الفكرة على القطاع الصحي، إذ أكد القائمون على المشروع أن هذه الكمامات "توفر إضافة حقيقية للعاملين في المطاعم ومصففي الشعر إذ من المهم لديهم إضفاء مشاعر على الوجه