فتحة ساق.. جوهرة تبهر متابعيها بإطلالة جذابة









نشرت الراقصة "جوهرة" صورة لها عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ظهرت الراقصة "جوهرة" بإطلاله مثيرة أبرزت رشاقتها وتناسق قوامها ترتدى قفطان باللون الموف ذا فتحة ساق كشف عن ساقها بالكامل، مع خصلات شعرها المموج منسدلا فوق كتفيها.





وتتألق الراقصة جوهرة ، فى أغلب الأوقات اعتمادًا على جمال بشرتها مع بعض اللمسات الرقيقة من الماكياج عبارة عن الرموش السوداء التى تتبرز جمال عيونها مع أحمر الشفاه.





من ناحية أخرى نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".





وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.







