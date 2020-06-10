غموض في المدينة.. أحدث مجموعة قصصية عن دار النخبة لـ أمينة الزغبي

صدر حديثًا عن دار النخبة، المجموعة القصصية "غموض في المدينة" للكاتبة أمينة الزغبي.





وتضم المجموعة "غموض في المدينة، اعتراض بجعة بيضاء، جبروت، هل تسمعني؟، معطف أبيض، أحلام مرتدة، ذات النقاب الاسود، المتحولون ليلًا، رسالة، مجرد رقم، أوراق الورد، سقوط، خطبة من؟، إنذار، أنتيكا، سلام يا صاحبي، الصغير والبحر، التفاحة الدامية، لم أعد قاصر، خلف جدار الشجرة" .





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وعرضت الكاتبة من خلال المجموعة الكثير من المشكلات الاجتماعية، مبحرة في أعماق المرأة وكانت هي عنصر أساسي في أغلب قصص المجموعة فكانت هي محور القصص، كانت الأم والابنة والزوجة المقهورة والمخدوعة والوفية.





وغلب على بعض القصص طابع الخيال المغلف بالواقع في "خلف جدار الشجرة، غموض في المدينة، المتحولون ليلًا".





مجموعة "غموض في المدينة" هي مزيج من الواقع والخيال في سرد قصصي ممتع يشير بلمسات بارعة ولغة سهلة إلى مشكلات اجتماعية بوجه عام وما تعانيه المرأة على وجه الخصوص.