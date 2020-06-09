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فن

يعالج قضية مرضى الجذام.. بدء عرض فيلم يوم الدين على شاهد VIP

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:16 م
يوم الدين
يوم الدين
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محمد نبيـل
أطلقت منصة شاهد VIP عرض الفيلم المصري "يوم الدين"، وهو أول فيلم يتعرض لهموم مرضى الجذام، القضية التى يواجه أصحابها مشاكل عدة في المجتمع، ونجح لواقعيته وإتقان صنعه في اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" في العام 2018.

ونال الفيلم إشادات واسعة من الصحف العالمية بعد مشاركته فى المهرجان، ومنافسته على جائزة السعفة الذهبية.

وتطرح الأحداث قصة عايشها المخرج، وتدور حول بشاي وهو رجل شفي من الجذام، ولا يزال يحمل آثاره على جسده ويعيش فى مستعمرة للمصابين بهذا المرض.

ويقرر إثر وفاة زوجته البحث عن جذوره، وينطلق فى رحلة من قلب مصر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم، فيخرج الاثنان معًا لأول مرة من المستعمرة لاكتشاف الحياة خارجها، بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.

سيناريو وحوار وإخراح أبو بكر شوقي.

بطولة راضي جمال، أحمد عبد الحافظ، شهيرة فهمي، محمد عبدالعظيم، وآخرين.


وحصد الفيلم جائزة التانيت الفضى، لأفضلن فيلم روائى طويل، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية، كما سبق أن شارك بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية، قبل أن يتم عرضه ضمن قسم بانوراما السينما المصرية بمهرجان القاهرة السينمائى.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة على الطريق، عن رجل يدعى "بشاي" في منتصف العمر، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر المستعمرة وينطلق رفقة صديقه النوبي "أوباما" وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد، بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.
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