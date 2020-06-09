بعد فصل الشركة لها.. الصيادلة عن أزمة نيبال دهبة: اعتذارها كان كافيا

قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إن إقالة الصيدلانية المصرية، والمدير الإقليمي لشركة "سانوفي" للأدوية، "نيبال دهبة" تصرف مبالغ فيه إلا إذا كانت هذه رغبة مسبقة لدى الشركة.





وأكد شمعة في تصريحات لصدى البلد، ان " نيبال دهبة" اخطات في حق الأطباء في ظروف صعبة، وخاصة وهي في منصب مسئول لا يجب ان يصدر منها هذا الخطأ.





وأوضح نقبب صيادلة الدقهلية، ان في رايه الاعتذار الشديد منها ومن شركتها واجبا بشكل لائق و مناسب لحجم الخطا.





و نشرت دهبة على حسابها في موقع "توتير" تغريدة أثارت غضب الأطباء المصريين، جاء فيها : "هل سمعتم أن أحدا من الجيش تذمر من الاستشهاد أو استقال، وقال لن أكمل لأن هنا من يموت منا؟ كل مهنة ولها رسالتها، لو أنت لست بقدرها فلا تصلح لهذه المهنة، وأعتقد إن من أسمى المهن هي مجال الصحة، وحقيقي الآن هم سلاح الشعب ضد كورونا، فماذا يعني معترضين؟".





وجاء تعليق دهبة بعد غضب بعض الأطباء في مصر إثر وفاة طبيب بإحدى مستشفيات القاهرة، من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأنهت شركة سانوفي الدولية لصناعة واستيراد الأدوية عمل الدكتورة نيبال دهبة مسؤول مصنع الفاكسين “سانوفي باستر”، وذلك بسبب أزمتها الأخيرة مع أطباء مصر، حيث تسبب ذلك في رد فعل سلبي من الأطباء ضد الشركة بشكل عام، ما جعلها تصدر بيانا صحفيا تؤكد فيه أن ما جاء على لسان أحد موظفيها غير مسؤولة عنه، وان الشركة تكن للطواقم الطبية، وأطباء مصر كل التقدير والاحترام، في ضوء ما قدموه من دور كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



