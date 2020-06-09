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أخبار العالم

إسرائيل تعرقل زيارة وزير الخارجية الألماني إلى رام الله

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت صحيفة "هاآرتس" الإٍسرائيلية، أن السلطات في تل أبيب تحاول عرقلة زيارة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى رام الله، عقب انتهاء زيارته إلى إسرائيل، والمقرر لها أن تبدأ الأربعاء.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الوزير الألماني، بأنه عليه الدخول في حجر صحي لمدة اسبوعين في إسرائيل، قبل أن يغادرها، إذا ما كان راغبا في زيارة رام الله.

ولفتت هاآرتس إلى أن وزير الخارجية الألماني قرر إجراء اللقاء مع الجانب الفلسطيني عن طريق الانترنت، للتغلب على العقبات الإسرائيلية.

ويبدأ وزير الخارجية الألماني جولة، غدا الاربعاء، تشمل الأردن وإسرائيل، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكنازي، ومسؤولين آخرين، وبعد ذلك سيجري لقاءا عبر الإنترنت بالقيادة الفلسطينية، على أن يتوجه في المساء إلى الأردن.

وتتركز الجولة في مناقشة خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو ما من شأنه أن يضع ألمانيا في وضع صعب

وأصدرت ألمانيا، في أواخر شهر مايو الماضي، بيانا مشتركا مع الجانب الفلسطيني أعربت فيه عن "القلق البالغ" بشأن نية إسرائيل المعلنة في البدء بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
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