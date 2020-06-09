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رياضة

تقارير مغربية: إلغاء الدوري الممتاز خلال أيام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:18 م
البطولة الاحترافية
البطولة الاحترافية "الدوري الممتاز المغربي
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محمد رشاد
أكدت تقارير صحفية مغربية، أن البطولة الاحترافية "الدوري الممتاز المغربي لكرة القدم" بات أقرب إلى الإلغاء لأسباب صحية، اقتصادية ولوجيستية.


ووفقًا لموقع Le360 المغربي، نقلًا عن مصدر مطلع، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يتجه لعدم استئناف المسابقة وإلغائها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.


وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة رفضت استئناف البطولة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب فيروس كورونا.


وشدد على أن الاتحاد المغربي لم يحدد حتى الآن الطريقة التي سيُنهي بها المسابقة، وما إذا كان سيتم تحديد بطل للدوري المغربي من عدمه.


الجدير بالذكر أن النشاط الكروي في المغرب تم تجميده منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
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