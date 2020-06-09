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رياضة

سيد عبدالحفيظ:علاقة الأهلي بالاتحاد السكندري تاريخية.. ومصيلحي شخصية جديرة بالاحترام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:18 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تقديره واحترامه الكامل لنادي الإتحاد السكندري، ومجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي، هذه الشخصية التي يكن لها كل الإحترام . 

وقال إن علاقة الأهلي والإتحاد السكندري، لا تقبل المزايدة أو القسمة على اثنين، لأنها علاقة تاريخية ووطيدة، سواء على مستوى الناديين أو الجماهير.

وأوضح عبدالحفيظ ، إن محمود الخطيب رئيس النادي، يرتبط بعلاقة حب وود مع الإسكندرية، ونادي الإتحاد السكندري وقياداته، وإنه كان حريصًا على تلبية الدعوة للمشاركة في احتفاله بالمئوية في وقت سابق ،إنطلاقا من تقديره الشديد للنادي ورموزه وجماهيره العريقة التي يعتز بها.

وشدد على إن ما جاء على لسانه ، في قناة الأهلي ، لم يكن مقصودًا به نادي الإتحاد السكندري على الإطلاق، مؤكدًا على اعتزازه بالعلاقات القوية التي تجمع الناديين على كافة الأصعدة.
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