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بعد إعلان القاهرة.. أشرف العشري: ستكون هناك إشارات للحل السلمي في الملف الليبي.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:36 م
ليبيا
ليبيا
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عادل نصار

توقع الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، قرب حل الأزمة في ليبيا بعد أن أعلنت روسيا موقفها من الأزمة، مضيفا أن روسيا تتواصل مع تركيا لمحاولة وقف أعمال العنف ودفع جميع الأطراف نجو الحل السلمي للأزمة من خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمي بوتين والتركي رجب طب اردوغان.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تركيا تقوم بممارسات غير مشروعة في ليبيا وترسل عناصر ارهابية بالألف للأراضي الليبية، لافتا إلى أن إعلان القاهرة حظى بتأيد المجتمع الدولي لتحقيق توافق بين أطراف النزاع الليبي.


وتابع، أنه لدي قناعة أنه خلال 4 ايام ستكون هناك الكثير من الإشارات للحل السلمي للأزمة بعد التوافق الكبير من دول كثيرة لإعلان القاهرة.

وأكد العشري، أن 100 دولة أعلنت تأييدها لمبادرة مصر لترجيح الحل السياسي بين الفرقاء الليبيين، لافتا إلى أن الأيام الأربع المقبلة ستحمل الكثير من المفاجأت بشأن الملف الليبي.

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