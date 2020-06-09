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تعليم

بالرقم القومي .. التعليم تعلن رابط التقديم لرياض الأطفال على موقعها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:36 م
التقديم لرياض الاطفال
التقديم لرياض الاطفال
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل طلبات التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وأوضحت وزارة التربية والتتعليم أنه يمكن لأولياء الأمور التسجيل إلكترونيا باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها، وتحديد المحافظة.

وأضافت أنه يمكن لولي الامر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة على نوعية تعليم على نوعية تعليم واحدة فقط "رسمي عربي – رسمي لغات".

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع مديري مدارس رياض الأطفال الرسمية، شددت خلالها على متابعة موقف التسجيل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بكل مدرسة، مشيرةً إلى أنه يمكن للمدرسة تسجيل طلب التقدم في حالة تعذر ولي الأمر عن التسجيل الالكتروني ، وعقب الانتهاء من فترة التسجيل ويلزم على جميع المدارس البت في الطلبات المقدمة إليهم حيث يتم اعلانها لولي الأمر فور البت.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على مسئولي التنسيق بالمديريات التعليمية ، بأنه سوف يتم تسليم قاعدة بيانات التسجيل الالكتروني للمتقدمين لمدارس رياض الاطفال (رسمي لغات) لمكتب مدير المديرية بعد الانتهاء من المدة المحددة للتسجيل وذلك لإتخاذ اجراءات التنسيق المتبعة لدى جهة الاختصاص على أن يتم استلام نتيجة التنسيق ، وذلك لاعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.
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