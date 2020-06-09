عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن.. صور

عقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد.









وجَّه محافظ كفر الشيخ ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، وتطبيق التباعد بين المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق، فضلًا عن رفع الإشغالات بالطرق والشوارع، للحفاظ علي المظهر الحضاري لكافة مراكز ومدن المحافظة، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.









اقرأ أيضًا: 17 مليونا لرصف وتطوير الطريق الشرقي والغربي بمدينة كفر الشيخ









شدد محافظ كفرالشيخ، علي المرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، أيًا كانت جهة الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.









كما وجَّه محافظ كفر الشيخ، تعليماته المشددة بتطبيق الإجراءات بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، ومصادرة المعدات ومهمات البناء، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.









وأكد محافظ كفر الشيخ، على حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



