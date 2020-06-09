AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

محلية النواب تؤجل مناقشة مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:44 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوي
أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي، بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات وإحداث الحفر، لحين دراسة الحكومة بعض التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد تحفظ الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والعدل علي مسألة تطبيق التعديلات بأثر رجعى.


ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 5 من القانون الحالي، ليكون نصها: "تضع وحدة الإدارة المحلية المختصة ضوابط وقواعد تحديد ما يعتبر من البرك والمستنقعات، ويصدر بهذه الضوابط والقواعد قرارا من الوزير المختص، طبقا لما هو ثابت لديها من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة، كما تتولي حصر البرك والمستنقعات التي تم ردمها بمعرفتها وعلي نفقتها ولم يسدد حائزيها قيمة ما تكبدته في ذلك من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة وما يقدمه حائزيها من مستندات وحجج رسمية".

كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة نصها: "تسري أحكام هذا القانون على البرك والمستنقعات التي يثور بشأنها نزاعا قضائيا حتي تاريخ العمل بأحكامه، لحين انتهاء النزاع بحكم قضائي بات أو تنازل صاحب الشأن عنه".


من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هذا الموضوع قتل بحثا من جميع أطرافه، وإنه بحثه مع وزير العدل، وهناك وقائع تم الحكم فيها وفقا للقانون السابق بشأن التخلص من البرك والمستنقعات، والمشكلة في الوقائع التي لم يصدر فيها حكم قضائي.

وأكد وزير التنمية المحلية أن مسألة التطبيق بأثر رجعى مخالفة للدستور، وأنه الأفضل تطبيق القواعد العامة في القانون بدلا من التعديل التشريعي الذي سيستغرق وقتا، وأن يتم الحكم في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقا للقواعد العامة بالقانون، فذلك لصالح المواطن والدولة.

وعرضت اللجنة مقترح من المستشار محمد ربيع المستشار القانوني للجنة ونائب رئيس مجلس الدولة، بشأن وضع أسقف وضوابط وأن يسري ذلك التعديل علي القضايا التي لم يصدر بشأنها حكم بات، ووعد وزير التنمية المحلية بدراسة المقترح والرد عليه في أقرب فرصة، قائلًا: "رئيس الجمهورية حريص جدا علي المواطن المصري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. محلية النواب تبحث تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات بحضور الوزير

نشاط مكثف بمجلس النواب بداية من غد.. اجتماعات باللجان النوعية لمناقشة الموازنة الجديدة للوزارات والهيئات.. واستئناف مناقشة مشروعات القوانين بحضور الوزراء

جلسات ساخنة تحت قبة البرلمان اليوم.. اجتماعات باللجان النوعية لمناقشة الموازنة الجديدة للوزارات والهيئات.. واستئناف مناقشة مشروعات القوانين بحضور الوزراء

بحضور الوزير.. محلية النواب تبحث تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات اليوم

غضب بمحلية النواب بسبب تأخر شعراوي عن حضور اجتماع اللجنة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا..مد رفع الدعم الكامل عن فواتير الكهرباء لـ 2025

تقارير: كارتيرون يوافق على الرحيل عن الزمالك وتدريب النجم الساحلي

خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام.. تفاصيل

الصحة العالمية والطيران يعمقان جراح الكاف بشأن مسابقتى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

بـ هاف ستومك.. كنزي عمرو دياب تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

درست في مصر وتزوجت بالملك عبدالله بعد حفل عشاء.. معلومات عن الأميرة رانيا العبدالله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميلك شوكولاته أحلى من المحلات.. فيديو

بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

شاهد .. راندا البحيري فى إطلالة رياضية