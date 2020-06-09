AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:53 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements
محمد عبد المنعم
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد  اي نية لفتح الحضانات الاسبوع المقبل ، مشددة علي أن قرار الغلق مازال كما هو دون جديد.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بد قررت منح تيسيرا ت بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات والتي تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا .
 
وصرحت القباج أن القطاعات التي تقرر منحها تيسيرات هي قطاع الطيران و قطاع السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية وقطاع الصحافة والإعلام وقطاع المقاولات والمستشفيات والقطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات .
 
كما تشمل التيسيرات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والانترنت سواء ثابت أو محمول. وقطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق على فتح اعتماد إضافى بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

برلمانى يوجه رسالة للعمالة غير المنتظمة .. ويتحفظ على تأجيل استيراد المواد البترولية

وزير المالية: تسهيلات ضريبية للشركات العاملة فى ١٠ قطاعات متضررة من كورونا

الضرائب تعلن تقسيط ضريبة الدخل للقطاعات الأكثر تضررا من كورونا

مطاعم ومقاهي.. تعرف على القطاعات المسموح لها بتقسيط ضريبة الدخل بسبب كورونا

غدا.. سداد الضريبة المستحقة لإقرار القيمة المضافة لشهر فبراير

ترشيحاتنا

إنتي مكافأة ربنا ليا.. رسالة رومانسية من مصطفى قمر لزوجته

براءة أحمد عز من واقعة ضرب شقيقة زينة .. تفاصيل

فستان فوق الركبة.. نادية الجندى فى إطلالة شبابية جريئة تتحدى سنها الحقيقى.. شاهد

التكييف ينقل كورونا.. الصحة تحسم الجدل وتنصح بـ 3 أمور

إعلان موعد تحصيل الزيادة فى أسعار الكهرباء .. فيديو

بعد مد رفع الدعم.. احسب قيمة فاتورة استهلاكك لـ الكهرباء بعد خمس سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميلك شوكولاته أحلى من المحلات.. فيديو

بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

شاهد .. راندا البحيري فى إطلالة رياضية