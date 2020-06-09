التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد اي نية لفتح الحضانات الاسبوع المقبل ، مشددة علي أن قرار الغلق مازال كما هو دون جديد.





وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بد قررت منح تيسيرا ت بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات والتي تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا .

وصرحت القباج أن القطاعات التي تقرر منحها تيسيرات هي قطاع الطيران و قطاع السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية وقطاع الصحافة والإعلام وقطاع المقاولات والمستشفيات والقطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات .