AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جزيرة ياس بأبوظبي تستضيف فعاليات "جزيرة النزال" العالمية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:54 م
صدى البلد
Advertisements
أعلنت مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالميًا ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تنظيم سلسلة مباريات "جزيرة النزال" المرتقبة في جزيرة ياس، الوجهة العالمية الترفيهية للعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها يو إف سي أربعة مباريات، من بينهم مباراة يو إف سي 251 وثلاث مباريات تحت عنوان "ليالي القتال".

تنطلق المباريات الحماسية المنتظرة بمباراة يو إف سي 251 والتي ستقام يوم السبت الموافق 11 يوليو لتتبعها مباريات "ليال القتال" بتتابع يوم الأربعاء 15 يوليو، ويوم السبت 18 يوليو، ليكون آخرها يوم السبت الموافق 25 يوليو. سيتم إعلان تفاصيل المباريات والمقاتلين المشاركين خلال الأسابيع القادمة.

وقامت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بإنشاء منطقة آمنة بمساحة 25 كيلومتر مربع على جزيرة ياس، تحتوي على ميدان قتالي، وفندق، ومرافق تدريبية، وعدد من المطاعم التي يسمح بدخولها حصريًا لرياضيي ومدربي وموظفي يو إف سي، بالإضافة إلى بعض عمال جزيرة ياس القائمين على صيانة وتشغيل المرافق المتواجدة بالمنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. معرض 421 في أبوظبي يطلق برامجه الفنية عبر الإنترنت

النزال الملعون.. الروسي حبيب ينسحب من مواجهة فيرجسون في mma

سلسلة جلسات ثقافية افتراضية تنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي

حكايات رمضانية.. قصة أول قمة صامتة بين الأهلي والزمالك خلال ليالي الشهر الكريم

كاظم الساهر وحسين الجسمي.. ثقافة أبوظبي تحتفل بعيد الفطر بسلسلة عروض عبر الإنترنت

دائرة الثقافة بأبوظبي تطلق سلسلة قراءات قصصية للأطفال

ترشيحاتنا

استقالة رئيس البرلمان الإثيوبي من منصبه

بالرقم القومي .. التعليم تعلن رابط التقديم لرياض الأطفال على موقعها

تركيا ترسل فرقاطة لدعم السراج في القتال على مدينة سرت

7 قرارات من مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي حول أزمة سد النهضة

حكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء ترد

الجمهور يطالب الفنانين المتعافين من كورونا بمبادرة للتبرع بالبلازما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميلك شوكولاته أحلى من المحلات.. فيديو

بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

شاهد .. راندا البحيري فى إطلالة رياضية