جزيرة ياس بأبوظبي تستضيف فعاليات "جزيرة النزال" العالمية

أعلنت مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالميًا ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تنظيم سلسلة مباريات "جزيرة النزال" المرتقبة في جزيرة ياس، الوجهة العالمية الترفيهية للعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها يو إف سي أربعة مباريات، من بينهم مباراة يو إف سي 251 وثلاث مباريات تحت عنوان "ليالي القتال".



تنطلق المباريات الحماسية المنتظرة بمباراة يو إف سي 251 والتي ستقام يوم السبت الموافق 11 يوليو لتتبعها مباريات "ليال القتال" بتتابع يوم الأربعاء 15 يوليو، ويوم السبت 18 يوليو، ليكون آخرها يوم السبت الموافق 25 يوليو. سيتم إعلان تفاصيل المباريات والمقاتلين المشاركين خلال الأسابيع القادمة.

