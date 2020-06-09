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محافظات

محافظ قنا: تحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع البرامج الملائمة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:11 م
اجتماع المحافظ عن
اجتماع المحافظ عن طريق الفيديو كونفرانس
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن وحدة السكان بمحافظة قنا شاركت في الاجتماع التعريفي بمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ضمن 10  محافظات، شاركت بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والدكتورة دولت شعراوي، مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ومشاركة رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بمحافظة قنا، ورؤساء الوحدات وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات المشاركة.


وأشار محافظ قنا، إلى أن الاجتماع تضمن عرض تعريفي وتبادل الخبرات بين المحافظات المشاركة وما تم انجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة في هذا الشأن لكل محافظة لتنفيذها خلال الفترة القادمة، فضلًا عن عرض رؤية المشروع التي تركزت على إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني محليًا بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات.


كما تضمن الاجتماع تحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدني والأنشطة الخاصة بالقضية السكانية ومؤشرات المحافظة واختصاصات المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة والتنسيق بينهما.


وأوضح الداودى، بأن الاجتماع تضمن شرح من الدكتور محمد حجازي والدكتورة فاطمة الزهراء جيل والدكتورة دولت شعراوي، بالإضافة إلى مناقشات عامة عن المشروع ومقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خط سير العمل بكل محافظة وذلك للقضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان.

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محافظ قنا: تحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع البرامج الملائمة
محافظ قنا: تحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع البرامج الملائمة
محافظ قنا: تحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع البرامج الملائمة
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