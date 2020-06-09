هاني شاكر يواصل هجومه على المهرجانات: مصر أكبر من كده.. فيديو

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن الإعلام لابد أن يكون يقظا للحرب التي تشن ضد الدولة.





وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، " تلك الحرب تحاول أن تصدر لبسطاء الشعب أن المهرجانات فن، وأنها المستقبل، وأن المهرجانات هو ما نسعى إلى تصديره داخل وخارج مصر".





وتابع هاني شاكر " أحزن عندما أجد مطربي المهردجانات على شاشات الإعلام من أجل الحديث عن أغانيهم".





وأكمل هاني شاكر " مصر أكبر من مطربي المهرجانات، وعلى الإعلام مساندة نقابة المهن الموسيقية في قرارها تجاه أغاني المهرجانات ووقف مطربي المهرجانات".





وهنأ هاني شاكر الإعلامي محمد مصطفى شردي بـ تقديمه لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على شاشة قناة "الحياة ".



