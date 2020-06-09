AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني شاكر يواصل هجومه على المهرجانات: مصر أكبر من كده.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:56 م
هاني شاكر
هاني شاكر
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن الإعلام لابد أن يكون يقظا للحرب التي تشن ضد الدولة.

وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "تلك الحرب تحاول أن تصدر لبسطاء الشعب أن المهرجانات فن، وأنها المستقبل، وأن المهرجانات هو ما نسعى إلى تصديره داخل وخارج مصر".

وتابع هاني شاكر "أحزن عندما أجد مطربي المهردجانات على شاشات الإعلام من أجل الحديث عن أغانيهم".

وأكمل هاني شاكر "مصر أكبر من مطربي المهرجانات، وعلى الإعلام مساندة نقابة المهن الموسيقية في قرارها تجاه أغاني المهرجانات ووقف مطربي المهرجانات".

وهنأ هاني شاكر الإعلامي محمد مصطفى شردي بـ تقديمه لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على شاشة قناة "الحياة ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

المسار السياسي هو الحل.. الجامعة العربية: لا نريد تكرار مشهد سوريا فى ليبيا

خالد النبوي يتقمص شكل الرئيس محمد أنور السادات

الإيقاف أو الشطب النهائي.. تفاصيل شكوى حمدى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا

إنتي مكافأة ربنا ليا.. رسالة رومانسية من مصطفى قمر لزوجته

خطوبة نيللي كريم على رجل الأعمال عمر إسلام.. تفاصيل

الشقاوة فينا بس ربنا هدينا.. هاشتاج #حط_صورتك_وانت_صغير يتصدر تويتر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميلك شوكولاته أحلى من المحلات.. فيديو

بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

شاهد .. راندا البحيري فى إطلالة رياضية