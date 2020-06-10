AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنوك وشركات النفط تدفع سوق الأسهم الأوروبية للهبوط

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:02 ص
الأسهم الأوربية
الأسهم الأوربية
Advertisements
رويترز

دفعت البنوك وشركات النفط الأسهم الأوروبية للتراجع يوم الثلاثاء مع تحول المستثمرين إلى توخي الحذر قبيل اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.2 بالمئة بينما هبطت المؤشرات الرئيسية في بورصات فرانكفورت ولندن وباريس في نطاق من 1.6 بالمئة إلى 2.1 بالمئة.

اقرأ أيضا:
وبعد أن سجلت مكاسب مذهلة بلغت 46 بالمئة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، هبطت أسهم بنوك منطقة اليورو 3.8 بالمئة بعد أن أوصت هيئة الاستقرار المالي بالاتحاد الأوروبي بعدم السماح للبنوك بدفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

وهبطت أسهم شركات النفط الكبرى رويال داتش شل وبي.بي وتوتال ما بين 3 بالمئة و4.5 بالمئة مع تراجع أسعار الخام بسبب ارتفاع الدولار والقلق بشأن وفرة المعروض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسهم الأوروبية تهبط بفعل انهيار أسعار النفط ومخاوف كورونا

البنوك والاتصالات تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط بعد مكاسب قوية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا وسط آمال بالتعافي

أسهم أوروبا ترتفع في ظل آمال في التعافي تدعم أسهم الدورة الاقتصادية

الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بخسائر لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية

ترشيحاتنا

تعرضت للتنمر من صيدلى.. ابنة فريد شوقي تطلب من أمها مغادرة المنزل بسبب كورونا.. فيديو

طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

قصة طبيب مات بفيروس كورونا.. ظل يتواصل مع مرضاه وهو تحت جهاز التنفس الصناعي.. وزوجته: نحتسبه شهيدا

كبير أطباء البيت الأبيض: كورونا لا يزال في بدايته.. ونحتاج أكثر من لقاح

ظهور عاصفة عملاقة على كوكب زحل.. تفاصيل

10 مشاكل صحية .. أضرار القهوة للفتيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أركع إلا لواحد.. شرطي أمريكي يرفض الركوع للمتظاهرين.. فيديو

علاج قشرة الشعر للرجال.. 3 طرق سريعة المفعول

لزوم السهرة.. طريقة عمل لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا