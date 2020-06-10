البنوك وشركات النفط تدفع سوق الأسهم الأوروبية للهبوط

دفعت البنوك وشركات النفط الأسهم الأوروبية للتراجع يوم الثلاثاء مع تحول المستثمرين إلى توخي الحذر قبيل اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.2 بالمئة بينما هبطت المؤشرات الرئيسية في بورصات فرانكفورت ولندن وباريس في نطاق من 1.6 بالمئة إلى 2.1 بالمئة.
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وبعد أن سجلت مكاسب مذهلة بلغت 46 بالمئة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، هبطت أسهم بنوك منطقة اليورو 3.8 بالمئة بعد أن أوصت هيئة الاستقرار المالي بالاتحاد الأوروبي بعدم السماح للبنوك بدفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بخسائر لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية
تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة ببيانات ألمانية ضعيفة
الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بخسائر لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية
تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة ببيانات ألمانية ضعيفة
وهبطت أسهم شركات النفط الكبرى رويال داتش شل وبي.بي وتوتال ما بين 3 بالمئة و4.5 بالمئة مع تراجع أسعار الخام بسبب ارتفاع الدولار والقلق بشأن وفرة المعروض.