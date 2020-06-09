مبادره للسماح لأصحاب المقاهي بتغيير الأنشطة في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، عبر الصفحة الرسميه للمحافظة، عن اطلاق مبادره للسماح لاصحاب المقاهي والكافيهات بتغيير أنشطتهم لانشطه اخري تضمن لهم عائد مادي لفتره مؤقته علي ان يعودو لنشاطهم بعد انتهاء ازمة كورونا وذلك من خلال التقدم بطلب للوحده المحلية التابعه مع الاخذ في الاعتبار ضرورة مطابقة الانشطة للقواعد المنصوص عليها قانونا .





ومن جانب أخر عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء لقاءًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد .





حيث وجه بضرورة متابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الجاري تنفيذها ، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقف العمل بها بالقري وسرعة تذليل العقبات التي تحول دون إنهائها ، وذلك بجانب المتابعة المستمرة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا .

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كما وجه الزملوط أيضا باستمرار المتابعة الميدانية علي الأسواق والمخابز للتأكد من توافر السلع وجودتها ، وأيضا وجه بوضع خطة زمنية للانتهاء من ملف تقنين واضعي اليد وعرض تقرير إفادة أسبوعيا .





بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من حصر موقف تراخيص المباني في مدة أقصاه 15 يوم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والسماح للحالات الملتزمة بالاشتراطات البنائية بالاستمرار في إنهاء أعمالها .





وكذلك سرعة حصر جميع السيارات الحكومية بجميع المراكز للإنتهاء من إصدار كروت الوقود الذكية لها ،وذلك لضبط وترشيد الاستهلاك للحفاظ علي المال العام .



