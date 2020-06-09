عطاء تخطى الحدود.. كيف أنقذت الإمارات 64 دولة من خطر كورونا

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبهرت العالم بإنسانيتها تجاه دول العالم المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن جهودها التى تتم على قدم وثاق بمد يد العون للدول الشقيقة والصديقة كانت طوق نجاة لـ 64 دولة دعمتها بمساعدات عديدة.





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وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مواقف الإمارات فى العطاء ومد يد العون ذلك النهج الذى صار عليه أبناء الشيخ زايد رحمه الله ، يجب أن يُدرس فى مناهج العالم فقد أثبتت الإمارات أن الأزمة لا تمر إلا بتكاتف الجميع وأن البشر أخوة فى الإنسانية ، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أظهرت معدن الشيخ محمد بن زايد الأصيل أمام القريب والبعيد والصديق والعدو فعلى خطى والده يسير، مقتفيا الأثر الذي خلده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في إغاثة الملهوف ونجدة المتضرر ومساعدة المحتاج.





وأشارت الرشيد، إلى أن مواقف دولة الإمارات الإنسانية مع أربع وستون دولة جعل العالم يتباهى بها وما زالت مساعداتها في الأزمة، ونقلها لرعايا الدول الشقيقة من المناطق الموبوءة في الصين مواقف صنعت تاريخا حافلا .





تجدرالإشارة إلى أن التقرير المحدّث لوزارة الخارجية والتعاون الدولي حول «جهود ومساعدات الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس «كوفيد ـ 19»، أكد أن الإمدادات الطبية، التي قدمتها دولة الإمارات للدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد منذ انتشاره في مدينة ووهان الصينية بلغت 730 طنا من من المستلزمات الطبية، من سترات الوقاية والأقنعة الجراحية والمطهرات والمحاليل والقفازات والكمامات، شملت 64 دولة حول العالم واستفاد منها أكثر من 730 ألفا من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية.





ومنذ انتشار جائحة كورونا المستجد التزمت دولة الإمارات بدورها الإنساني في مثل هذه الأزمات حتى في ظل التحديات الكبيرة للمرض والتداعيات الخطيرة للوباء الذي قضى حتى الآن على أكثر من 407 آلاف شخص حول العالم وأصاب ما يزيد على 7.2 مليون آخرين.





وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات بالتعاون مع الاتحاد للطيران وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عملت على إعادة 25 مواطنا أمريكيا إلى بلادهم لم يتمكنوا من السفر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، كما التقى معالي يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة بمعالي مايك بومبيو وزير الخارجية ونقل إليه رسالة دعم وتضامن من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.







