معاون وزير التموين يكشف الشروط الواجب توفرها فى المتقدمين لمشروع جمعيتي.. فيديو

اكد الدكتور احمد كمال معاون وزير التموين ان "مشروع جمعيتي "يتيح السلع للمواطنين يجودة عالية مؤكدا انه يجب أن يكون سن المتقدم للمشروع من ٢١ حتى ٤٥ سنة وان يكون حاصل على مؤهل متوسط وانتهى من أداء الخدمة العسكرية.
وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة عبر فضائية المحور أن المتقدم لمشروع جمعيتي يجب أن يكون غير عامل بأحدى المصالح الحكومية او القطاع الخاص ويكون متفرغ بشكل تام.
وتابع معاون وزير التموين أن مساحة المنفذ يجب أن لا تقل عن ٣٠ متر مؤكدا أن المحل يجب أن يكون ايجار او تمليك وأن يكون موجودا بمنطقة بها احتياج.
وأشار احمد كمال إلى انه تم فتح أكثر من ٤٠٠٠ منفذ في المراحل الثلاثة الأولى مؤكدا انه مشتهدف أن يتم فتح أكثر من ٤٠٠ منفذ خلال النرحلة الرابعة.
وقال معاون وزير التموين أن المواطن يمكنه صرف التموين من خلال ٣ أماكن سواء عن طريق المجمعات الاستهلاكية أو بدالين التموين أو من خلال مشروع جمعيتي
وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة عبر فضائية المحور أن المتقدم لمشروع جمعيتي يجب أن يكون غير عامل بأحدى المصالح الحكومية او القطاع الخاص ويكون متفرغ بشكل تام.
وتابع معاون وزير التموين أن مساحة المنفذ يجب أن لا تقل عن ٣٠ متر مؤكدا أن المحل يجب أن يكون ايجار او تمليك وأن يكون موجودا بمنطقة بها احتياج.
وأشار احمد كمال إلى انه تم فتح أكثر من ٤٠٠٠ منفذ في المراحل الثلاثة الأولى مؤكدا انه مشتهدف أن يتم فتح أكثر من ٤٠٠ منفذ خلال النرحلة الرابعة.
وقال معاون وزير التموين أن المواطن يمكنه صرف التموين من خلال ٣ أماكن سواء عن طريق المجمعات الاستهلاكية أو بدالين التموين أو من خلال مشروع جمعيتي