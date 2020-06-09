معاون وزير التموين يكشف الشروط الواجب توفرها فى المتقدمين لمشروع جمعيتي.. فيديو







خاص.. طريقة وشروط التقدم لـ فتح مشروع جمعيتي بالمرحلة الرابعة اقرا ايضا



وتابع معاون وزير التموين أن مساحة المنفذ يجب أن لا تقل عن ٣٠ متر مؤكدا أن المحل يجب أن يكون ايجار او تمليك وأن يكون موجودا بمنطقة بها احتياج.



وأشار احمد كمال إلى انه تم فتح أكثر من ٤٠٠٠ منفذ في المراحل الثلاثة الأولى مؤكدا انه مشتهدف أن يتم فتح أكثر من ٤٠٠ منفذ خلال النرحلة الرابعة.



وقال معاون وزير التموين أن المواطن يمكنه صرف التموين من خلال ٣ أماكن سواء عن طريق المجمعات الاستهلاكية أو بدالين التموين أو من خلال مشروع جمعيتي