AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معاون وزير التموين يكشف الشروط الواجب توفرها فى المتقدمين لمشروع جمعيتي.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:37 م
الدكتور احمد كمال
الدكتور احمد كمال معاون وزير التموين
Advertisements
محمود محسن
اكد الدكتور احمد كمال معاون وزير التموين ان "مشروع جمعيتي "يتيح السلع للمواطنين يجودة عالية مؤكدا انه يجب أن يكون سن المتقدم للمشروع من ٢١ حتى ٤٥ سنة وان يكون حاصل على مؤهل متوسط وانتهى من أداء الخدمة العسكرية.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة عبر فضائية المحور أن المتقدم لمشروع جمعيتي يجب أن يكون غير عامل بأحدى المصالح الحكومية او القطاع الخاص ويكون متفرغ بشكل تام.


وتابع معاون وزير التموين أن مساحة المنفذ يجب أن لا تقل عن ٣٠ متر مؤكدا أن المحل يجب أن يكون ايجار او تمليك وأن يكون موجودا بمنطقة بها احتياج.

وأشار احمد كمال إلى انه تم فتح أكثر من ٤٠٠٠ منفذ في المراحل الثلاثة الأولى مؤكدا انه مشتهدف أن يتم فتح أكثر من ٤٠٠ منفذ خلال النرحلة الرابعة.

وقال معاون وزير التموين أن المواطن يمكنه صرف التموين من خلال ٣ أماكن سواء عن طريق المجمعات الاستهلاكية أو بدالين التموين أو من خلال مشروع جمعيتي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. طريقة وشروط التقدم لـ فتح مشروع جمعيتي بالمرحلة الرابعة

ترشيحاتنا

الإيقاف أو الشطب النهائي.. تفاصيل شكوى حمدى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا

الصحة: تعافي 9786 من الإصابة بفيروس كورونا

بعد مفاوضات لسنوات.. إيطاليا واليونان تتوصلان لاتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية

شاهد.. صورة جديدة لـ حسن شاكوش وخطيبته

بعد مد رفع الدعم.. احسب قيمة فاتورة استهلاكك لـ الكهرباء بعد خمس سنوات

ليس كورونا فقط.. الإصابة بالفيروس تعرضك لأمراض أشد خطورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جينز قصير.. رانيا منصور تبهر الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

بديلا للمضادات الحيوية .. 5 أنواع من الخضراوات تقضى على البكتيريا

بجمبسوت جذاب.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام