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حميات إمبابة: الكمامة قد تكون وسيلة لنشر كورونا حال استخدامها بطريقة خاطئة ..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:42 م
مستشفى حميات امبابة
مستشفى حميات امبابة
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محمود محسن
أكد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات امبابة أن المواطن يجب أن يعلم الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون وسيلة لنشر الفيروس. 

وأضاف "الجارحي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه يجب أن لا يتم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة التي يكون بها تهوية جيدة.

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وتابع نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن الكمامة يتم ارتداؤها في الأماكن المغلقة والتى بها زحام، ولا داعي لارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، مشيرا إلى أن الكمامة يمنع ارتداؤها لمن هم دون الـ ١٢ سنة.

وأشار الدكتور ماهر الجارحي، إلى أن الأطفال لا يجب أن يرتدوا الكمامات لفترة طويلة لأنها قد تكون خطرا عليهم وتزيد من نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الدم.

وقال نائب مدير مستشفى حميات إمبابة إنه إذا شعر أي مواطن بظهور الأعراض يجب التوجه لمستشفيات العزل والحصول على العلاج المناسب.
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