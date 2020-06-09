حميات إمبابة: الكمامة قد تكون وسيلة لنشر كورونا حال استخدامها بطريقة خاطئة ..فيديو

مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون وسيلة لنشر الفيروس.

وأضاف "الجارحي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه يجب أن لا يتم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة التي يكون بها تهوية جيدة.

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وتابع نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن الكمامة يتم ارتداؤها في الأماكن المغلقة والتى بها زحام، ولا داعي لارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، مشيرا إلى أن الكمامة يمنع ارتداؤها لمن هم دون الـ ١٢ سنة.





وأشار الدكتور ماهر الجارحي، إلى أن الأطفال لا يجب أن يرتدوا الكمامات لفترة طويلة لأنها قد تكون خطرا عليهم وتزيد من نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الدم.



