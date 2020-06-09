للمرة الثانية خلال شهر.. طائرة إماراتية تهبط في مطار بن جوريون

هبطت مساء اليوم، الثلاثاء، طائرة إماراتية تابعة لشركة الاتحاد في مطار بن جوريون، وعلى متنها مساعدات للجانب الفلسطيني.





وقال حساب إسرائيل بالعربية على موقع التواصل "تويتر"، "شاهدوا اللحظة التاريخية في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل هذا المساء: هبوط طائرة الشحن الإماراتية من شركة الاتحاد بعد رحلة مباشرة من أبو ظبي وعلى متنها مساعدات إنسانية للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا".





وهذه المرة الثانية التي تهبط فيها طائرة إماراتية في مطار بن جوريون، وكانت الطائرة الأولى قد وصلت المطار في منتصف مايو الماضي.



