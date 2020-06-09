رغم التوقعات الدولية بتراجع 3%.. محمود محيي الدين: النمو الاقتصادي في مصر يحقق نتائج إيجابية

قال محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إنه هناك توقعات تراجع معدلات النمو في شمال افريقيا والشرق الاوسط بسالب 4.2 % وذلك افضل من الموقف العالمي الذي يتراجع بسالب 5.2 % .
وأضاف محمود محيي الدين في حواره في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن تقرير البنك الدولي لتقديرات معدلات النمو الاقتصادي حول العالم تحدث عن موقف مصر الاقتصادي".
وتابع محمود محيي الدين:" تقرير البنك الدولي أكد أن معدلات النمو في مصر سوف تتراجع بمقدار 3% ولكن معدل النمو يظل موجبا وليس سالبا".
وأكمل محمود محيي الدين:" منذ النصف الاول من السنة المالية الحالية كانت معدلات النمو ممتازة في مصر إلى ان بدأت ازمة كورونا في النصف الثاني من العام المالي الحالي ".
ولفت محمود محيي الدين الى أن معدلات النمو في مصر تتأثر سلبيا مثل كافة دول العالم بسبب انخفاض تقديرات النمو الاقتصادي .