د. فتحي حسين يكتب: 6 سنوات من الإنجازات المصرية

لا أبالغ إن قلت أن السنوات الستة الماضية التي مرت على مصر منذ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى اليوم، تعد من أفضل السنوات التي تحققت بها إنجازات علي المستوى القومي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل يفوق أي حقبة من الحقب الماضية منذ الحملة الفرنسية حتي الآن! فقد شهدت البلاد- ولا تزال - نهضة اقتصادية ونموا في الناتج القومي غير مسبوق ولم تتحقق من قبل منذ عصر الرئيس عبد الناصر واشادات من مؤسسات اقتصادية عالمية ودولية لأداء الاقتصاد المصري خلال تلك السنوات ، هذا بجانب التزامات الدولة تجاه ابناءها فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية فقد شهدت البلاد مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف وتوفير العلاج مجانا وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يمنح الفقراء مبلغا شهريا للعيش ،علاوة علي بناء مساكن ادامية لالاف للمواطنين الذين كانوا يسكنون في الخلاء وسط الخطر في العشوائيات بالقاهرة والاسكندرية مثل حي الاسمرات والروضة بدلا من تل العقارب!

ناهيك عن اقرار بدل البطالة مؤخرا لمدة ٣ شهور الخروج من ازمة فيروس كورونا الذي واجهته الدولة بقوة وادارة ممتازة تفوقت علي اعتي النظم الصحية في دول العالم المتقدم !

واذا تحدثنا عن البنية التحية التي قدمتها الدولة خلال هذه السنوات الستة فحدث ولا حرج ، فقد شهدت البلاد بناء كباري وانشاء طرق واكثر من مدينة جديدة للمستقبل منها العاصمة الادارية الجديدة، علاوة علي قيام مشروعات اقتصادية كبري ساهمت في تفوق مصر في مجال التصدير الي الخارج مثل الصوبات الزراعية وبركة غليون لانتاج السمك وغيرهاةمن المشروبات القومية التي ساهم في توفير الخضروات والفاكهة الاسماك وانخفاض سعره بالاسواق ، فضلا عن حل ازمات الخبز وانابيب الغاز !

أعتقد أن مصر سلكت خلال السنوات الستة الماضية طريقين الاول هو التنمية والامن والاستقرار وتوفير حياة كريمة للمواطنين وهذا ما شهده الناس خلال السنوات الماضية والطريق الثاني هو مواجهة الإرهابيين ومحاربتهم في كل الأماكن كما في سيناء والحدود الغربية البلاد والجنوبية فضلا عن الحدود الشمالية ايضا وهذا بفضل الله ثم بفضل وجود جيش قوي يعمل لاجل حماية الوطن والموت من اجله ! بالرغم من ان السنوات الستة شهدت حالات غادرة ضد افراد القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا في الكمائن المختلفة دفاعا عن تراب الوطن ، وقد جسدت احدي المسلسلات في رمضان بطولات للقوات المسلحة" مسلسل الاختيار" كمثال للتضحية والفداء للوطن في مقابل الخيانة والعمالة !

ونجحت الدولة في القضاء علي الإرهابيين بشكل كبير والقضاء تماما علي جماعة الاخوان الارهابية و المؤامرات التي تحاك ضدها من تركيا وقطر وغير هم من الدول التي ترعي الارهاب وتجاهى به صر احة امام العالم !

فعلا عن بروز دور مصر التقليدي القوي وفي المحافل الدولية المختلفة وعرض قضايا هناك والدفاع عن الحقوق العربية!

ونجحت مصر في بناء قواعد عسكرية لمواجهة اعداء الوطن مثل قاعدة محمد نجيب ، فضلا عن شراء المقاتلات الحربية والبحرية الحديثة من اكثر الدول تقدما في العالم لاجل حماية الوطن!

ولا تزال مصر تقوم بدورها الاقليمي الفعال كدولة عربية كبيرة في المقام الأول بفضل السياسات الخارجية الممتازة والتي احيت دور مصر المفقود منذ عقود طويلة!

فهنيئا لنا بالسنوات الستة الماضية والقادم افضل بكثير بعد أن تتغلب دول العالم علي ازمة فيروس كورونا القاتل والذي حصد اصابات بالملايين وقتلي قاىبوا علي النصف مليون .!