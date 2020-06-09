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خلال 6 أعوام.. خبير: مصر قفزت 90 مرتبة عالميا في جودة الطرق

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن تنوع محاور الطرق في شبكة الطرق القومية ومنظومة الربط الكامل في الطرق أفاد المصانع والشركات المصنعة والمواطن، مشيرًا إلى أن مشروع برنامج الاستصلاح الزراعي أحدث طفرة في الاكتفاء الذاتي من الزراعة محليًا من الصعيد إلى كفر الشيخ ومن الإسكندرية إلى بني ىسويف.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر فضائية "النيل الإخبارية"، أن هناك قفزة حدثت لمصر بشكل كبير في الترتيب العالمي على مستوى الطرق عالميًا من المرتبة الـ113 إلى المرتبة 28 على مستوى العالم، حيث قفزت مصر في جودة الطرق 90 مرتبة ويُعد هذا إنجازًا كبيرًا تم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة السابقة.

وتابع: "هدف مصر المنافسة خلال عام 2030 في أول عشر مراكز على مستوى العالم في جودة وإدارة الطرق"، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الـ6 سنوات الماضية أثبت أن مصر قادرة على منافسة الدول الأولى في الطرق على مستوى العالم مثل سنغافورة والإمارات وأوروبا وأمريكا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إنشاء منظومة الربط الكامل بين المدن الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة العلمين والتي ستكون العاصمة الصيفية لمصر هو خطوة هامة وجادة نحو التكامل الاقتصادي، مطالبًا بالتخطيط بربط كل هذه المدن الجديدة ببعضها من خلال خطة استراتيجية متكاملة لـ100 سنة مقبلة.

وكشف عن أن مصر أنشأت المدن الصناعية الجديدة وفقا لمواصفات المنظمات الدولية في كيفية تنفيذ وتخطيط المصانع كي تتماشى مع الصحة والسلامة المهنية للمواطنين، إضافة إلى المناطق اللوجستية والإدارية والتجارية مما جعل مشروع المدن الجديدة مشروع ناجح ومتكامل وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح أن مصر ارتفعت تلك المراتب وفقا لما تم في جودة الطرق وكيفية إدارتها بمعنى وجود خدمات لها على طول مساحة الطرق من مطاعم وبنزينات وسوبر ماركت وإنارة تخدم المواطنين على طول الطريق.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ما مصر الآن تتميز لأول مرة في تاريخها بإدارة الطرق وهي المسئولة عن صيانة الطريق وإضافة وحدات التدخل السريع والتي كانت غير موجودة من قبل على الطرق إلى جانب رقم ساخن للطريق وذلك لحماية المواطنين وحياتهم من الحوادث.

ولفت إلى أن مؤشر الوفاة على الطرق في مصر هبط بمعدل 50.1% وهذا يعني أن مصر حافظت على أرواح المصريين بشكل كبير عن الماضي، موضحًا أن الدولة أصبحت تُُجبر المواطنين على الصعود على كوبري المشاة للحفاظ على أرواحهم، منوهًا بأن المنظمات العالمية أصبحت تنظر إلى مصر بنجاحها في تنفيذ المعايير الدولية للمنافسة على جودة الطرق عالميًا.

وشدد على أن مصر تنظر إلى الطرق بعين الاستثمار؛ خاصة وأن الدولة أوجدت الحياة في مناطق كانت منعدمة من الحياة فيها، وهذا ما حققه فكر القيادة السياسية خلال الـ6 سنوات الماضية.



 

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