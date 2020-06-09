الحكومة البريطانية تلغي خططها لإعادة الدراسة بالمدارس الابتدائية في يوليو المقبل

ألغت الحكومة البريطانية خططها لإعادة طلاب المدارس الابتدائية، بدءًا من أول يوليو القادم.









وقال وزير التعليم البريطاني جافين وليامسون، اليوم الثلاثاء - حسبما أوردت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية - إن المدارس لن تستطيع استقبال الأطفال في المرحلة الابتدائية لمدة شهر يبدأ في يوليو المقبل، والذي كانت الحكومة البريطانية تخطط لها.









وكانت الحكومة البريطانية تخطط لإعادة باقي السنوات الدراسية لمدة 4 أسابيع قبل بداية الإجازة الصيفية، لكن المدرسين واتحادات المعلمين شنوا هجومًا عنيفًا ضد عودة المدارس، مشيرين إلى أنه من الصعب عودة الطلبة إلى المدارس بسبب سعة الفصول ونقص العاملين في الوقت الذي يجب عليهم الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي.