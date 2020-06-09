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جامعة حلوان: تصحيح أبحاث طلاب النقل فور انتهاء التسليم.. خدمة اجتماعية تدعو الطلاب لعدم القلق بشأن وصول البحث.. وكلية التجارة: في حالة إرسال رسالة فارغة بدلا من البحث تجب إعادة الإرسال

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
خدمة اجتماعية حلوان لطلاب فرق النقل: لا تقلقوا من عدم استلام رسالة تأكيد وصول البحث
تجارة حلوان لطلاب النقل: فى حالة ارسال رسالة فارغة بدلا من البحث يجب إرساله مرة أخرى
جامعة حلوان: تصحيح أبحاث طلاب النقل يبدأ مباشرة بعد الانتهاء من التسليم 

أعلن عميد  كلية التجارة  بــ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق النقل بسبب مشاكل ارسال الابحاث وعدم التأكد من ارسالها على البريد الالكترونى الخاص بكل فرقة ، انه عند حدوث اى اخطاء فى ارسال البحاث و ارسال رسالة فارغة يجوز ارسال البحث مرة اخرى بشرط التاكد من كل البيانات و الملفات الصحيحة . 


وأشار إلى انه فى حالة ارسال البحث وعدم وصول الرد التلقائى من الكلية بٱن البحث تم ارسالة  ، فهذا لا يدعى للذعر لان البحث يكون وقتها قيد الارسال . 


واضاف انه يجب على الطلاب قبل ارسال الابحاث التاكد من كتابة كافة البيانات الصحيحة و تحويل البحث الى ملف PDF . 


كما اعلن مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بــ جامعة حلوان ردا على تساؤلات طلاب فرق النقل بسبب مشاكل ارسال الابحاث وعدم التاكد من ارسالها على البريد الالكترونى الخاص بكل فرقة ، انه يجب قبل ارسال اى بحث التاكد من ارساله بصيغة ال  pdf  و ليس word  . 


وأوضح مجلس الكلية ، أنه يجب ارسال البحث من الايميل الشخصى للطالب ، و التاكد من كتابة بيانات الطالب صحيحة ،  وارساله مرة واحدة فقط ليس اكثر ، لعدم حدوث خلل بالمنظومة . 


وأشار مجلس الكلية ، إلى انه فى حالة ارسال البحث و عدم وصول الرد التلقائى من الكلية بٱن البحث تم ارسالة وكتب قيد الانتظار ، فهذا لا يدعى للذعر لان البحث يكون وقتها قيد الارسال . 


كما نوهت ادارة الكلية الطلاب بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة و الالتزام بالمعلومات الرسنية التى تعلن على الصفحة الخاصة بالكلية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك




كما صرح رئيس جامعة حلوان أنه من المقرر أن تواصل الجامعة استلام البحوث والمشاريع البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات حتى 21 يونيو الجارى، موضحا أنه من المتوقع أن يبدا تصحيح المشاريع البحثية فور انتهاء التسليم مباشرة على ان يكون إعلان النتائج قبل منتصف شهر يوليو.


جدير بالذكر ان اخر ميعاد لتسليم ابحاث فرق النقل هو يوم ٢١ يونيو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات .
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