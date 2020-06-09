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حوادث

لعدم صرف متأخرات العاملين.. التحقيق مع مسئولي مجموعة فنادق شهيرة بالغردقة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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ابراهيم جادالله

بدأت نيابة الغردقة الجزئية، التحقيق في البلاغ المقدم لشرطة السياحة من العاملين بإحدى المجموعات الفندقية الشهيرة بالغردقة، لعدم صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين منذ أكتوبر الماضي، والذي يتجاوز عددهم نحو ٢٠٠٠ عامل في عدة فنادق وقرى سياحية تمتلكها المجموعة.

واستدعت النيابة عددًا من مسؤولي المجموعة الفندقية للتحقيق معهم في البلاغ المقدم، بالإضافة إلى سماع أقوال عدد من العاملين المتقدمين بالبلاغ.

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وكشفت تفاصيل البلاغ تقدم العشرات من العاملين من مختلف الأقسام بإحدى المجموعات الفندقية الشهيرة ببلاغ ضد رجل الأعمال سمير عبدالفتاح بوقف صرف مستحقاتهم المالية منذ أكتوبر الماضي، وتمت إحالة البلاغ للنيابة للتحقيق.

 

وأكد العمال أن مسؤولي المجموعة الفندقية التي كانوا يعملون بها وعدوهم أكثر من مرة بصرف مستحقاتهم دون أي وفاء بهذه الوعود.

 

فيما توجه عدد من العاملين لمبني ديوان عام محافظة البحر الأحمر لتقديم شكوى للمحافظ للتدخل لصرف مستحقاتهم المالية.

 

كما قدم العمال المتضررون عدة بلاغات واستغاثات على الخط الساخن بوزارة السياحة للتحقيق في وقف صرف متأخراتهم المالية.

 

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