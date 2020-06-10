أستراليا ترفع توقعاتها لمحصول القمح بنسبة 25% بعد أمطار غزيرة

رفعت استراليا تقديراتها لمحصول القمح لموسم 2020-2021 بأكثر من 25 في المئة بعد أمطار غزيرة أوقفت جفافا استمر ثلاثة أعوام ألحق أضرارا شديدة بالساحل الشرقي للبلاد.
وقال مكتب الموارد الزراعية والاقتصادية الاسترالي إن إجمالي إنتاج القمح في الموسم الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو حزيران 2021 من المتوقع أن يبلغ 26.7 مليون طن، ارتفاعا من تقديراته السابقة في مارس آذار البالغة 21.3 مليون طن.
وأضاف أن انتاج الشعير في موسم 2020-2021 سيبلغ 10.6 مليون طن بزيادة أكثر من 15 بالمئة عن تقديراته السابقة البالغة 9.1 مليون طن.
لكن الزيادة في الإنتاج تأتي بينما تواجه صادرات الشعير الاسترالية آفاقا قاتمة للتصدير بعد أن فرضت الصين الشهر الماضي رسوما جمركية تزيد على 80 بالمئة على الإمدادات من استراليا.
وقال مكتب الموارد الزراعية والاقتصادية الاسترالي إن إجمالي إنتاج القمح في الموسم الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو حزيران 2021 من المتوقع أن يبلغ 26.7 مليون طن، ارتفاعا من تقديراته السابقة في مارس آذار البالغة 21.3 مليون طن.
واستراليا من بين أكبر عشرة مصدرين للقمح في العالم وتساهم صادرات القمح في العادة بحوالي 2 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
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وقال مكتب الموارد الزراعية إن حوالي 13 مليون هكتار (32.1 مليون فدان) زُرعت قمحا، بزيادة حوالي ثمانية في المئة عن توقعاته التي أصدرها في مارس.
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وأضاف أن انتاج الشعير في موسم 2020-2021 سيبلغ 10.6 مليون طن بزيادة أكثر من 15 بالمئة عن تقديراته السابقة البالغة 9.1 مليون طن.
لكن الزيادة في الإنتاج تأتي بينما تواجه صادرات الشعير الاسترالية آفاقا قاتمة للتصدير بعد أن فرضت الصين الشهر الماضي رسوما جمركية تزيد على 80 بالمئة على الإمدادات من استراليا.