AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أستراليا ترفع توقعاتها لمحصول القمح بنسبة 25% بعد أمطار غزيرة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:10 ص
قمح
قمح
Advertisements
رويترز
رفعت استراليا تقديراتها لمحصول القمح لموسم 2020-2021 بأكثر من 25 في المئة بعد أمطار غزيرة أوقفت جفافا استمر ثلاثة أعوام ألحق أضرارا شديدة بالساحل الشرقي للبلاد.

وقال مكتب الموارد الزراعية والاقتصادية الاسترالي إن إجمالي إنتاج القمح في الموسم الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو حزيران 2021 من المتوقع أن يبلغ 26.7 مليون طن، ارتفاعا من تقديراته السابقة في مارس آذار البالغة 21.3 مليون طن.

واستراليا من بين أكبر عشرة مصدرين للقمح في العالم وتساهم صادرات القمح في العادة بحوالي 2 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

اقرأ أيضا:
وقال مكتب الموارد الزراعية إن حوالي 13 مليون هكتار (32.1 مليون فدان) زُرعت قمحا، بزيادة حوالي ثمانية في المئة عن توقعاته التي أصدرها في مارس.

وأضاف أن انتاج الشعير في موسم 2020-2021 سيبلغ 10.6 مليون طن بزيادة أكثر من 15 بالمئة عن تقديراته السابقة البالغة 9.1 مليون طن.

لكن الزيادة في الإنتاج تأتي بينما تواجه صادرات الشعير الاسترالية آفاقا قاتمة للتصدير بعد أن فرضت الصين الشهر الماضي رسوما جمركية تزيد على 80 بالمئة على الإمدادات من استراليا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يتوقع انخفاضا بنسبة 42% في انتاج الحبوب هذا العام

نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بتطبيق السيناريو الأخير

الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6.5% في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا

حكومة نيجيريا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد 3.4 بالمئة في 2020

نقيب الفلاحين يعلن إنشاء رابطة لمنتجي الشعير

الفلاحين: زراعة الشعير لن تقلل استيراد القمح.. وحملة الوزارة دعائية

ترشيحاتنا

هواوي تعلن رسميًا عن هاتف Huawei P Smart S.. سعر ومواصفات

من أجل ثنائي الوداد المغربي.. الزمالك يضحي بأوناجم.. فيديو

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

ابتعد عن صغار العقول.. شوبير يوجه رسالة غامضة بعد تداول عقد ابنه في الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-6-2020 والقنوات الناقلة

نجح على الحيوانات.. دواء كوري «يقضي تماماً» على كورونا

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

نجح على الحيوانات.. دواء كوري «يقضي تماماً» على كورونا

ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو

من سيدة ألمانية.. تفاصيل ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي

هل شرب السوائل يقي من كورونا واستئصال اللوزتين يساهم في الإصابة به؟.. طبيب يجيب

حيوان متهم بنقل فيروس كورونا للبشر.. قرار طارئ من الصين تجاهه

موجز السوشيال ميديا | أحمد السقا يثير فضول متابعيه.. وأول ظهور لابنة ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. فورد موستنج ماخ 1 موديل2021 بقوة خارقة

ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو