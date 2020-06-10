نموذج مصري جديد لـ أول روبوت يقدم الطعام لمصابي كورونا

قال محمد عبد الرحمن الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة المنصورة، إنه نفذ أول روبوت لتقديم الأطعمة والخدمات للمصابين بفيروس كورونا.





وأضاف محمد عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن، جميع المعدات الموجودة فى الروبوت محلية وتم تصنيعه بالكامل فى مصر.





وأوضح محمد عبد الرحمن ، أن التحكم فى الروبوت يكون عن بعد ويكون هناك تحدث مع المواطن.





ولفت عبد الرحمن إلى أن، الروبوت يتم العمل به فى بعض المستشفيات، وكشف أن الفترة المقبلة سيكون هناك نموذج ثانى ومختلف.





وأشار إلى أن الروبوت الذى يعمل به حاليًا تم تنفيذه فى أقل من شهر، و الروبوت يتم التحكم فيه على مساحة 200 متر، وهناك نموذج أخير سيتم عرضه فى الفترة المقبلة.



