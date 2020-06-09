رغم إصابته بـ كورونا .. مدرس يشرح دروسا في الكيمياء لـ تلاميذه أونلاين

قال الدكتور ناصر البطل مدرس الكيمياء، إنه قام بمساعدة الطلاب عن طريق شرح بعض الفصول الخاصة بمادة الكيمياء أونلاين ومجانا.





وأضاف ناصر البطل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أنه أصيب بفيروس كورونا بعد العيد، وكان هناك طلاب يشرح لهم الكيمياء.





وأوضح ناصر البطل، أن والده أصيب فى البداية بفيروس كورونا، وتم الانتقال لشقة منعزلة وجلس فيها هو ووالده وتم السير على برنامج علاجي.





ولفت إلى أن هناك مجموعة مدرسين آخرين يقومون بشرح المواد بالمجان وذلك لمساعدة الطلاب.