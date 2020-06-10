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سيارات

54 % خسائر تركيا فى صناعة السيارات بسبب كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن اتحاد صناعة السيارات في تركيا، أن صناعة السيارات المحلية شهدت انخفاض ما نسبته  54 في المئة من إنتاج السيارات، أي ما يعادل نصف الإنتاج التركي للسيارات على أساس سنوي في مايو.


أوضح اتحاد صناعة السيارات في تركيا أن الإنتاج انخفض 34% في الفترة بين يناير ومايو ، بسبب اغلاق المصانع والمنشآت داخل البلاد لانتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا كوفيد -19.


وأضاف الاتحاد أن الانخفاض فى المبيعات سجل بشهر مارس الماضي نسبة 22 في المئة على أساس سنوي إلى 103 آلاف و350 سيارة بعد الاغلاق بسبب فيروس كورونا.


كما أن الصادرات قد تراجعت خلال شهر مارس إلى 30 في المئة بإجمالى 83 ألفًا و771 سيارة.


وأشار اتحاد صناعة السيارات في تركيا إلى أن إنتاج الربع الأول من السنة انخفض 6 في المئة، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 14في المئة.

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