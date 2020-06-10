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بين الناس

تطوير مزلقان القطار مطلب أهالى قرية مسجد وصيف بالغربية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن عبد الله مندور، المقيم قرية مسجد وصيف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتطوير مزلقان القطار قرية مسجد وصيف التابعة لمحافظة الغربية.

وقال فى  رسالته : نعانى من تهالك مزلقان السكة الحديد بمدخل القرية ونطالب بتطويره، حيث إن القرية من أهم القرى فى تجارة "حديد الخردة" على مستوى الجمهورية، وتستقبل يوميا عشرات السيارات، كما أن هذا المزلقان يعد المدخل الوحيد بالقرية".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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