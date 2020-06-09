وزير الاتصالات: وقعنا مع أمازون عقد لتدريب 500 موظف بالقطاع

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات له مستقبل واعد بعد انتهاء أزمة كورونا، فالعالم لن يعود لسابق عهده بعدها، وهذا الأمر له نتائج محمودة، وهذا يصب في صالح التعليم من عند بعد، والعمل وعقد الاجتماع عن بعد.





وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم توقيع عقد أمازون لتدريب 500 موظف بقطاع الاتصالات.





وأضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هذه التداعيات ستساهم في خفض كلفة التعليم والتدريب والسفر، واختصار أكثر للوقت، والاجتماعات تسير بشكل أكثر كفاءة وفعالية.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على توفير بيئة المعلوماتية اللازمة للعام الدراسي الجديد.