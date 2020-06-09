نقيب المنشدين: ننتظر بيان الوزراء بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها

نشر الشيخ محمود التهامى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ردا على المنشدين الذين يطالبون برجوع الحفلات وقال فيه: ا خوانا المنشدين اللي بيتكلموا في موضوع رجوع الحفلات أحب أطمئنهم اننا بصدد إنتظار قرار رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي يوم ١٥ من الشهر الجاري والذي سيحدد فيه مسار الدولة ونسبة التشغيل في جميع المجالات.





وتابع: السبب في اني لم أطرح هذا الأمر في الوقت الماضي والوقت الحالي ،أنه ليس من الحكمة في ظل غلق المساجد ، والصلاة التي تقام في البيوت إجباري ، وتوقف الجنائز ، حتي واجب العزاء غير مصرح بإقامته لتداعي الأمور. فكيف ستوافق الدولة علي إحياء الحفلات والليالي؟الفنادق والأوتيلات صرحوا بفتحهم بقوة ٢٥٪؜ فقط من عملهم شريطة (عدم إقامة حفلات أو أفراح).





وأكد أنه لن يجدي إي كلام قبل بيان رئاسة الوزراء يوم ١٥ من الشهر الجاري، وعاوز أقول للأحباب موضوع الكلام في عودة حفلات المنشدين مش ( شو اعلامي) وكل واحد يدخل يفرد عضلاته وعلاقاته، لان ماحدش هيقدر يعمل اي حاجة ولن يقبل منه أي حاجة، ضد توجه الدولة.



