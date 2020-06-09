رئيس المعاهد الأزهرية يطمئن الطلاب: الامتحانات سهلة.. والشفوي 5 دقائق

قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، علي خليل، إن امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام ستكون سهلة وفى متناول الطالب العادى، كما سيتم توزيع كمامة ومطهرات وكحول على الطلاب.





وذكر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر عبر برنامجه "كل يوم" الذى يذاع على قناة "ON"، "جدول الامتحانات محصلش قبل كدا على مدى التاريخ".





وتابع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، "كل يوم يتضمن مادة واحدة فقط، والامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط.. امتحانات سهلة وفى متناول الطالب العادى والامتحان الشفوي لمدة 5 دقائق فقط".





وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن عدد الطلاب بالمدرسة من 60 إلى 300 طالبا وداخل كل حجرة لا يتجاوز 12 طالبا.