انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة اكتشاف المواهب عن بعد في الوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، صلاح مرغنى، إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة نجوم الوادى لاكتشاف الطلاب الموهوبين بجميع المراحل التعليمية عن بعد، تحت شعار خليك بالبيت ومارس هوايتك بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بتعليم المحافظة.





وأشار "مرغنى"، إلى أن المرحلة الثانية تتضمن مجموعة من المسابقات فى مجالات متنوعة منها المسابقات الرياضية بالتنسيق مع توجيه التربية الرياضية وتشمل نجم الوادي فى الجمباز الإيقاعي لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ونجم الوادي فى الكاراتيه لجميع المراحل التعليمية ، ونجم الوادي كأفضل معلق رياضى للمرحلتين الإعدادية _الثانوية ولا يزيد تسجيل الفيديو على خمس دقايق لكل مسابقة.





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أضاف مرغنى، أن مسابقة المجال الموسيقى والعزف بالتنسيق مع توجيه التربية الموسيقية تشمل ،نجم الوادي فى العزف على أي آلة من الالات الموسيقية ( عود و اكسليفون واكورديون وجيتاروناي واورج وذلك لجميع المراحل التعليمية، ولا يزيد تسجيل فيديو العزف عن خمس دقائق وذلك بالتنسيق مع توجيه عام الصحافة وتوجيه عام اللغة الانجليزية وتوجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التربية الخاصة وتوجيه عام اللغة العربية .





وأوضح أنه سيجرى تنظيم مسابقة أفضل مذيع برامج ( السياحة فى الوادي ) باللغة العربية.. ( لجميع المراحل ) و افضل مذيع برامج ( السياحة فى الوادي ) بلغة الاشارة المستهدفون ( الموهوبون بمدارس الأمل للصم ) وأفضل مرشد سياحي عن اثار الوادي باللغة الإنجليزية (مرحلة اعدادية بنين وبنات ) وأفضل مرشد سياحي عن اثار الوادي باللغة الفرنسية (مرحلة ثانوية_بنين وبنات) ومؤلف قصة ( القصة عن مصاب كورونا منذ ظهور الأعراض وتلقى العناية الطبية وصولا لمرحلة الشفاء وألا تزيد عن ثلاث صفحات لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.



