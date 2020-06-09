نجاح أول ولادة قيصرية لحالة مصابة بكورونا فى مستشفى هيئة قناة السويس

نجح قسم النساء والتوليد بمستشفى هيئة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية،في اجراء عملية ولادة لمريصة مصابة بفيروس كورونا.





وكشفت مصادر عن اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع اجراء العملية القيصرية للام المصابة.





ونقلت الام المصابة من عزلها، الي المستشفي لتلد مولودتها التي نقلت لمنزل العائلة وسط اجراءات وقائية.





واكدت المصادر ان الطفلة بصحة جيدة.





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ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التحية لفريق العمل من الاطباء والتمريض مؤكدا أن الهيئة تتولى دورها الوطنى فى مكافحة فيروس كورونا وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين بالفيروس فى إطار خطة الدولة لمكافحته منذ بداية ظهوره في مصر وحتى الآن ومن خلال مساهمتها فى تطهير وتعقيم آماكن الاصابة فى منطقة القناة.