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حوادث

من أجل تليفزيون وفلاشة.. المتهم بقتل جدة صديقه بالساحل يكشف تفاصيل تنفيذ الجريمة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
أدلى الشاب المتهم بقتل جدة صديقه داخل شقتها بالساحل باعترافات تفصيلية لكيفية ارتكابه وتنفيذه للجريمة، حيث قرر فى أقواله أمام رجال المباحث أنه ارتكب الواقعة بدافع السرقة، ونظرًا لوجود علاقة صداقة بينه وبين حفيدها واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها عقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها.

وأشار المتهم فى اعترافاته إلى أنه ليلة ارتكابه الجريمة: "توجهت لشقة المجنى عليها وعقب دخولى قمت بالإجهاز عليها وخنقتها مما أدى إلى مصرعها فى الحال، ثم قمت بالاستيلاء على المسروقات وهربت إلى أن تم ضبطى".

وقد أرشد المتهم عن مكان إخفائه المسروقات (شاشة تليفزيون , فلاشة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قد نجحت فى كشف غموض واقعة مقتل سيدة مسنة بمسكنها بالساحل ، حيث تبين أن صديق حفيدها وراء قتلها بدافع سرقتها تم ضبطه.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل الشقة سكنها بدائرة القسم وبها سحجات وكدمات حول العنق.

فقد قررت نجله القتيلة بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام إبنها بالدخول من نافذة المطبخ وإكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم) تم استهدافه وضبطه.
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