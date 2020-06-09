رغم كورونا.. تراجع الميزان التجاري في الربع الأول من 2020.. والصادرات تسجل 7.7 مليار دولار

شهدت الصادرات المصرية تحسنا رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد العالمي و حركة التجارة الدولية، لينخفض عجز الميزان التجاري بفارق 3.9 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من العام الميلادي الحالي.
سجلت صادرات مصر انخفاضا نسبيا في الربع الأول من العام الجاري ليصل لـ7.7 مليار دولار بعد أن كان 7.8 مليار في نفس الفترة من العام السابق له بانخفاض قدره 100 مليون دولار.
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وفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والورادات، فقد سجلت الصادرات بعدد من القطاعات الهامة تحسنا من بينها الوقود المعدني بقيمة 1.8 مليار دولار والفاكهة والثمار بـ 582.5 مليون دولار والأجهزة الكهربائية بـ 407 ملايين دولار والمعادن الثمينة بـ 793 مليون دولار إضافة إلى الدائن ومصنوعاتها بـ388.2 مليون دولار.
شملت أكبر الأسواق التجارية التي استقبلت الصادرات المصرية من بينها الإمارات لتصل صادرات مصر إليها بـ 753 مليون دولار وإيطاليا بـ451.7 مليون دولار ثم تركيا بـ 442.7 مليون دولار، يليها المملكة العربية السعودية بـ403.4 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بـ384.7 مليون دولار.
وتحسنت صادرات مصر في الـ3 سنوات الأخيرة بنسبة 3,4%، لتصل إلى 30.3 مليار دولار خلال عام2019، مقارنة بـ 29.3 مليار دولار خلال عام 2018.