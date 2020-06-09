رغم كورونا.. تراجع الميزان التجاري في الربع الأول من 2020.. والصادرات تسجل 7.7 مليار دولار

شملت أكبر

التي استقبلت الصادرات المصرية من بينها

لتصل صادرات مصر إليها بـ 753 مليون دولار وإيطاليا بـ451.7 مليون دولار ثم تركيا بـ 442.7 مليون دولار، يليها المملكة العربية السعودية بـ403.4 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بـ384.7 مليون دولار.