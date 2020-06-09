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محافظات

الوادي الجديد: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي حالتين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:46 م
كورونا
كورونا
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منصور ابوالعلمين
سجلت محافظة  الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الداخلة وبلاط.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، إن المحافظة سجلت 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بواقع 3 حالات في مركز الداخلة بواقع حالة بمدينة موط وحالتين بقرية المعصرة بينما جرى رصد حالة إيجابية أخري في قرية الشيخ عبد الله بمركز بلاط، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 103 حالة منهم 9 وفيات.
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وأوضح الزملوط، شفاء حالتين اليوم الثلاثاء بواقع حالة في مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط وحالة بمستشفى الداخلة العام، ووصل عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد إلى 51 حالة.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، مساء اليوم، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وطالب المحافظ، بضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة .

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