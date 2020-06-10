تقودها التموين وحماية المستهلك.. برلماني يطالب بحملات لإغلاق مصانع بير السلم

جاء ذلك بعد أن

أعلن

، رئيس

، عن قيام الجهاز بحملات مكبرة علي مستوي 9 محافظات اليوم الثلاثاء، اسفرت عن أصناف عديدة من السلع الغذائية وغير الغذائية بمدن " الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، السويس، البحيرة، جنوب سيناء، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ".