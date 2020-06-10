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برلمان

تقودها التموين وحماية المستهلك.. برلماني يطالب بحملات لإغلاق مصانع بير السلم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:34 ص
مصانع بير السلم
مصانع بير السلم
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حسن رضوان
طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة إطلاق حملات تفتيش من جانب وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ضبط وإغلاق جميع مصانع بير السلم التى تقوم بتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية المختلفة المغشوشة للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد اصحاب مصانع بير السلم عديمى الضمير الذين يقومون بتصنيع الكحولات والكمامات والحفاضات وغيرها لبيعها بأسعار منخفضة جدًا لجذب شريحة كبيرة من المواطنين للشراء، مع العلم انها غير مطابقة للمواصفات.

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جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن قيام الجهاز بحملات مكبرة علي مستوي 9 محافظات اليوم الثلاثاء، اسفرت عن أصناف عديدة من السلع الغذائية وغير الغذائية بمدن " الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، السويس، البحيرة، جنوب سيناء، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ".

قال "عبد المعطي" في تصريحات له اليوم، إن الحملة استهدفت القضاء علي محتكري السلع و المصانع غير المرخصة، موضحا أن مدينة الاسكندرية تم ضبط 3 مخازن غير مرخصة لتخزين 8416 صنفاً من المستلزمات الطبية عبارة عن " مطهرات،جوانتي، كمامات، كحول إيثيلي، هاند جيل، كراسي متحركة، حفاضات لكبار السن، خيوط ومعجون أسنان، كريمات للشعر، أجهزة ضغطن مناديل مبللة، قسطرة سيليكون، خيوط جراحية، موازين".
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