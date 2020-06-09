محافظ كفر الشيخ: يوجد وعي شديد من المواطنين تجاه الوقاية من كورونا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك وعى شديد من قبل المواطنين تجاه الإجراءات الوقاية والصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"الناس تستجيب بوعى شديد مع الإجراءات الوقاية ولكن هناك البعض لا يلتزم".





وأوضح "نور الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك بعض المواطنين يقدمون على إقامة الأفراح بالمخالفة للإجراءات الوقائية ولكن الأجهزة التنفيذية لا تترك هذه المخالفات تتم وتتبع الإجراءات القانونية حيالها بشكل فورى وعاجل.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأهالى التى تقيم الأفراح يغامرون بحياة أسرهم وذويهم ومن يشاركهم وهذا أمر غير مقبول، وتساءل قائلًا:"لماذا تجبر الدولة على هدم فرحتك ولماذا لا نفرح دون أن نخالف الإجراءات الصحية".