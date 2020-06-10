AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تفتيش المغادر للبلاد .. النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق تفتيش المغادر للبلاد. 

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم قد حصل أقوال الشاهد بما مؤداه بأنه إثر وصول الطاعن إلى أرض الميناء الجوي وقبل أن يصعد إلى الطائرة المتجهة إلى وطنه - قام بتفتيشه للتأكد من عدم حمله أسلحة ومفرقعات، وذلك تأمينًا لسلامة الطائرة وركابها فأسفر التفتيش عن عثوره على مخدر وبمواجهته به اعترف بشرائه وبعد ذلك عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش فرفضه تأسيسًا على أن الإجراء الذي باشره الضابط يعد من وسائل التوقي والتحوط تأمينًا لسلامة الطائرات وركابها.

لما كان ذلك وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه، يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفظ والتحوط تأمينًا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات. 

لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم إقرارًا لهذه التصرفات بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحًا في القانون على تقدير أن الإجراء الذي باشره مأمور الضبط لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته لم ترتكب في سبيل الحصول عليه ثمة مخالفة. 

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش والقبض بعد أن فطنت إليه المحكمة مدركة مبناه ومؤداه فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط الاستيقاف .. النقض توضح هذه الحالة

النقض: يجوز لـ الضباط التفتيش للبحث عن الأسلحة والمفرقعات

التفتيش في الميناء.. النقض توضح هذه الحالة

التفتيش في محطات القطار.. النقض توضح هذه الحالة

تفتيش الضباط للفنادق.. النقض توضح هذه الحالة

بطلان القبض.. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

عربة يجرها الخيل.. جورج فلويد يتوجه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.. شاهد

حكم صلاة الفجر قبل الشروق بربع ساعة .. هل تحسب أداء؟

تصيبك بـ كورونا .. طبيب يحذر من وضع الكمامة على الذقن فقط

فض مشاجرة.. حقيقة تعدى نجل شقيق عضو مجلس النواب على ضابط شرطة بالفيوم

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

مدرب بوركينا فاسو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعبان يقضم لسان صياد حاول استفزازه.. فيديو

للتطوع في الجيش.. شاب يخسر 113 كيلو جراماً بشكل لا يصدق.. صور

توقف عن الدايت فورًا.. حقيقة علاقة الريجيم بفيروس كورونا