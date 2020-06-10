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2 مليون زائر في اليوم.. محافظ الإسكندرية: تمت محاصرة كورونا بشكل كبير.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:01 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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البهي عمرو

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إن هناك جهودًا كبيرة تبذل لمحاصرة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة وفى جميع المحافظات.

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع  على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي أنه تم عقد لقاءات مع الأطباء من قبل 3 أشهر وعمداء كليات الطب بالمحافطة وبوزارة الصحة.

وأوضح أن المحافظة كانت تعاني في البداية من زيادة في عدد الإصابات، وبعدها تم غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، فتم محاصرة الوباء بشكل كبير وتقليل أعداد الإصابات.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن عدد سكان الاسكندرية  6 ملايين نسمة وهناك 2 مليون نسمة يترددون عليها بشكل يومي.

وكشف أن بعض الشواطئ تقع أمام المنازل، فيقوم بعض المواطنين بالنزول من منازلهم إلى تلك الشواطئ ويتم التعامل الفوري معهم لمنع انتشار الفيروس.

وأوضح أن هناك أكثر من 99 سوقًا عشوائية يعتمد عليها الكثير من المواطنين، وأنه تم تنظيم العمل بتلك الأسواق حتى المخالف منها، وكان هناك حرص لعمل تباعد ارتداء كمامات، وهناك الآلاف من المواطنين التي تشتري من تلك الأسواق، وتم إغلاق أكبر سوق عشوائية .


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