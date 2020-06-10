AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كبير أطباء البيت الأبيض: كورونا لا يزال في بدايته.. ونحتاج أكثر من لقاح

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال الأمريكي  أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هو "أسوأ كابوس لي" ، أسوأ من فيروس إيبولا أو فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وبحسب "سي إن إن"، قال فوتشي، وهو أحد كبار مسؤولي الفريق المخصص لمكافحة كورونا في البيت الأبيض وكبير أطباء البيت الأبيض،  إن فيروس إيبولا كان مخيفا، لكنه لا ينتقل بسهولة أبدا، وكذلك الإيدز الذي على الرغم من مدى خطورته وطول مدة الإصابة به، لم يشعر الكثيرون أبدًا بالتهديد من المرض لأنه كان دائمًا تهديدًا "اعتمادًا على من تكون، وأين أنت، وأين تعيش".

اقرأ أيضــًا:
في الماضي، عندما كان الناس يطلبون من فوتشي أن يصف المرض الذي سيكون أسوأ كابوس له، قال إنه كان يصفه غالبًا بأنه شيء جديد من التهابات الجهاز التنفسي التي قفزت من حيوان، ولديها درجة عالية جدًا من قابلية الانتقال. وقال إن العالم شهد حالات تفشي لها بعض هذه الخصائص على الأقل ، لكن كورونا جمع كل هذه الخصائص مجتمعة.

ويشرح أنه بعد انتشاره في فترة زمنية قصيرة، قتل الوباء مئات الآلاف في الولايات المتحدة وحدها، وهناك الملايين من الإصابات في جميع أنحاء العالم. وقال إنه "من غير المتوقع مدى سرعة انتشاره". مؤكدا أنه لم ينته بعد "نحن لازلنا في بدايته".

وأكد فوتشي أنه ستكون هناك حاجة لأكثر من لقاح لفيروس كورونا، وأنه "يجب على الحكومة الفيدرالية ألا تجبر شركات الأدوية على خفض تكاليف لقاحات وعلاجات كورونا كوفيد 19".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبير مسئولي الصحة بأمريكا يحذر من تحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا

تصريحات صادمة من أمل أمريكا للسيطرة على كورونا: لازلنا في خطر كبير

اعتراف خطير من مستشار ترامب: لا نستطيع حماية الأمريكيين من فيروس كورونا.. فيديو

مستشار ترامب: نعمل على إعادة أمريكا إلى طبيعتها قبل كورونا

لماذا قرر ترامب حل خلية أزمة كورونا؟

3 أطباء من فريق ترامب رهن الحجر الصحي لمخالطتهم مصابا بكورونا

ترشيحاتنا

التضامن: لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

بعد مفاوضات لسنوات.. إيطاليا واليونان تتوصلان لاتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية

رغم أزمة كورونا.. الكهرباء تكشف سبب رفع الأسعار في الوقت الحالي

الصين تبدأ التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

تأجيل زيادة الكهرباء.. حقيقة أم شائعة؟.. الحكومة ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور

بدون أدوية.. 3 وصفات طبيعية لـ علاج بثور اللسان فى دقائق