كبير أطباء البيت الأبيض: كورونا لا يزال في بدايته.. ونحتاج أكثر من لقاح

قال الأمريكي أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هو "أسوأ كابوس لي" ، أسوأ من فيروس إيبولا أو فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".





وبحسب "سي إن إن"، قال فوتشي، وهو أحد كبار مسؤولي الفريق المخصص لمكافحة كورونا في البيت الأبيض وكبير أطباء البيت الأبيض، إن فيروس إيبولا كان مخيفا، لكنه لا ينتقل بسهولة أبدا، وكذلك الإيدز الذي على الرغم من مدى خطورته وطول مدة الإصابة به، لم يشعر الكثيرون أبدًا بالتهديد من المرض لأنه كان دائمًا تهديدًا "اعتمادًا على من تكون، وأين أنت، وأين تعيش".





اقرأ أيضــًا:

في الماضي، عندما كان الناس يطلبون من فوتشي أن يصف المرض الذي سيكون أسوأ كابوس له، قال إنه كان يصفه غالبًا بأنه شيء جديد من التهابات الجهاز التنفسي التي قفزت من حيوان، ولديها درجة عالية جدًا من قابلية الانتقال. وقال إن العالم شهد حالات تفشي لها بعض هذه الخصائص على الأقل ، لكن كورونا جمع كل هذه الخصائص مجتمعة.





ويشرح أنه بعد انتشاره في فترة زمنية قصيرة، قتل الوباء مئات الآلاف في الولايات المتحدة وحدها، وهناك الملايين من الإصابات في جميع أنحاء العالم. وقال إنه "من غير المتوقع مدى سرعة انتشاره". مؤكدا أنه لم ينته بعد "نحن لازلنا في بدايته".





وأكد فوتشي أنه ستكون هناك حاجة لأكثر من لقاح لفيروس كورونا، وأنه "يجب على الحكومة الفيدرالية ألا تجبر شركات الأدوية على خفض تكاليف لقاحات وعلاجات كورونا كوفيد 19".



